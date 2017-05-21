Возьмёт ли Россия бронзу? Как завершатся последние матчи ЧМ?

Сегодня, 21 мая, на чемпионате мира по хоккею состоятся два заключительных матча – игра за третье место и финал. Предлагаем вам спрогнозировать исход следующих встреч:

— Россия – Финляндия;

— Канада – Швеция.

Сборная России уступила в полуфинальной игре сборной Канады (2:4), а финская команда проиграла шведам (1:4) и встретится с россиянами в матче за третье место. В финале чемпионата мира сыграют Швеция и Канада, которая может стать чемпионом мира третий год подряд. Шведы свой последний титул чемпионов завоевали в 2013-м.

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