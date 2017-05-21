Кожевников: у России молодая команда, ребята должны обыгрывать финнов

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился ожиданиями от матча за бронзовые медали чемпионата мира между сборными России и Финляндии.

«Сборные России и Финляндии сейчас находятся в одинаковом положении. Надо проявить характер и хотя бы третье место занять. Очень важным будет то, кто сможет быстрее отойти от поражений в полуфинале. Команда молодая, ребята должны финнов обыгрывать, лишь бы только не переживали. Понимаю их состояние, но главную роль здесь будет играть характер, надо сыграть через «не могу». Это последняя игра в сезоне, а затем — отдых», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.