ЧМ-2017: стал известен состав сборной России на матч с финнами за 3-е место

Официальный «твиттер» Федерации хоккея России опубликовал состав национальной команды, который примет сегодня, 21 мая, участие в матче за бронзовые медали чемпионата мира по хоккею – 2017 с командой Финляндии. Начало встречи — 17:15 мск. Защитник Владислав Гавриков пропустит матч из-за травмы, Андрей Миронов вернулся в состав.
Василевский (Сорокин);
Телегин — Андронов — Ничушкин, Киселевич — Орлов;
Гусев — Шипачёв — Дадонов, Антипин — Белов;
Панарин — Кузнецов — Кучеров, Проворов — Миронов,
Плотников — Наместников — Барабанов, Ткачёв, Зуб.
Россия сыграет с Финляндией в матче за бронзу ЧМ-2017! LIVE
Сборная России сыграет с Финляндией в матче за бронзу, а Канада со Швецией за золото чемпионата мира. Все события — в нашем онлайне.