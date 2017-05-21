Салливан: Гюнцель — опытный для своего возраста игрок, его гол — вопрос времени

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан поделился мнением о спаде результативности нападающего Джейка Гюнцеля.



«Джейк — довольно опытный для своего возраста игрок. Самое главное, что шансы у него есть, в том числе несколько попаданий в штанги. В какой-то момент они начнут играть за него. Сложно контролировать реализацию моментов. Контролировать можно только сам процесс, с чем он справляется просто замечательно. Мы верим, что голы для него — это вопрос времени», — цитирует Салливана официальный сайт НХЛ.

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