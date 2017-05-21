В Зал славы ИИХФ вошли Койву, Сакик, Селянне и ещё пять человек

В Зал славы Международной федерации хоккея сегодня, 21 мая, были введены сразу восемь новых членов — Саку Койву, Джо Сакик, Теему Селянне, Дитер Кальт, Патрик Франчеттер, Тони Хэнд, Уве Крупп и Анжела Рудджиеро.



Дитер Кальт длительное время был президентом федерации хоккея Австрии, приняв большое участие в развитие спорта в стране.



Патрик Франчеттер вошёл в зал славы ИИХФ как обладатель приза «Пол Лойк Эворд» — за вклад в развитие международного хоккея. Он вручается ежегодно, в прошлом году его обладателем посмертно стал Николай Озеров. Франчеттер — известный французский игрок, долгое время работавший на руководящих постах в хоккейных организациях.



Саку Койву и Теему Селянне — легендарные финские нападающие, выигравшие с национальной командой множество наград и ставшие звёздами Национальной хоккейной лиги.



Уве Крупп — один из самых известных игроков в истории немецкого хоккея. Длительное время он выступал в НХЛ.



Тони Хэнд — первый британский игрок, задрафтованный в НХЛ и единственный хоккеист в мире, удостоенный ордена Британской империи.



Джо Сакик — член «Тройного золотого клуба», победитель чемпионата мира, Олимпиады и Кубка Стэнли.



Анжела Рудджиеро — известная американская хоккеистка.

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