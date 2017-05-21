Захаров: как бы кто ни хвалил друг друга, в Беларуси юных хоккеистов сейчас нет

Главный тренер «Юности» Михаил Захаров рассказал о проблемах в детском хоккее Беларуси.



«Огромные проблемы в детском хоккее. Как бы кто ни хвалил друг друга — хоккеистов сегодня нет. Мы не можем поднять чемпионат Беларуси, потому что клубы не могут подвести детей.

Когда выпуск будет 200 человек, тогда мы можем сказать, что федерация сделала шаг вперёд. То место, где мы находимся, выше не прыгнем. Тут нельзя винить ни Рачковского, ни хоккеистов — нужно работать», — приводит слова специалиста Tvr. by.