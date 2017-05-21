Все три гола защитника сборной России Богдана Киселевича на ЧМ стали победными

Все три гола защитника сборной России Богдана Киселевича на чемпионате мира – 2017 принесли российской команде победы. Киселевич открывал счёт в играх с Данией (3:0) и Латвией (5:0), а также забросил четвёртую шайбу в матче за третье место с Финляндией (5:3).



Перед заключительным матчем на чемпионате мира Киселевич лидирует на турнире по этому показателю. Всего на счету Киселевича 5 очков (3+2) в 10 играх при показателе полезности «+9». Он стал лучшим бомбардиром сборной России среди защитников на чемпионате мира.

Россия обыграла Финляндию и взяла бронзу ЧМ-2017! LIVE Сборная России сыграет с Финляндией в матче за бронзу, а Канада со Швецией за золото чемпионата мира. Все события — в нашем онлайне.