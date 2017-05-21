Р. Ротенберг: сборная России на ЧМ-2017 заслуживала большего, чем бронзу

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг прокомментировал победу сборной в матче за третье место над финнами (5:3) на чемпионате мира



«Третье место, бронза, показатель стабильности. Конечно, мы проанализируем турнир. Команда билась и была единым целым, присутствовал командный дух, все бились за страну, друг за друга. Есть понятные причины, почему не достигли золота. Вчера сыграли два периода здорово, нужно поработать над ошибками, и начинаем готовиться к Олимпиаде. Эта команда заслуживала большего. Медаль есть медаль, сезон закончили победой, но хотелось бы выигрывать другие матчи. Есть всё, чтобы добиться успеха, в ФХР проводится огромная работа, все сотрудники работают, есть предпосылки для успеха. После американцев мы самая молодая команда, игра с канадцами пойдёт на пользу», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

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