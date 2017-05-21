Кучеров: была уверенность в победе над финнами, Василевский хорошо сыграл

Форвард сборной России Никита Кучеров прокомментировал победу над командой Финляндии (5:3) в матче за бронзовые медали чемпионата мира.



«Матч шёл нормально первые два периода, потом дали слабину, и соперник забил три гола. При этом было спокойствие на скамейке, доиграли нормально, была уверенность, Вася (Андрей Василевский. – Прим. «Чемпионата») хорошо отыграл, не так много удалений было. Всегда приятно играть с такими игроками, как Артемий Панарин и Евгений Кузнецов, мне оставалось открываться и ждать передачи. Чего не хватило нам? Нужно было выиграть третий период с канадцами», — передаёт слова Кучерова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Бронза, от которой грустно. Россия едва не подарила финнам медали ЧМ Сборная России, ведя к середине матча 4:0 у Финляндии, едва не упустила бронзовые медали ЧМ-2017. Однако довела дело до победы — 5:3.