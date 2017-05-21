Дадонов: что случилось после счёта 4:0? Не знаю. Не хочу это обсуждать

Нападающий сборной России Евгений Дадонов прокомментировал победу российской команды в матче за бронзовые медали со сборной Финляндии (5:3).

«Обсуждать детали матча, наверное, смысла нет. Главное – конечный результат, мы взяли бронзовые медали. Все довольны, что закончили сезон победой. Что произошло после счёта 4:0? Вы каждый раз об этом спрашиваете. Не знаю. Я не хочу это обсуждать. Сезон закончен, мы выиграли игру. Впечатления от чемпионата нормальные. Не сказать, чтобы всё было идеально в плане организации, но достойно. После вчерашнего поражения в полуфинале было непросто, но такое уже не первый раз. Деваться в любом случае некуда, так что готовились к бронзе», — передаёт слова Дадонова корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.