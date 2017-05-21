Киселевич: решили проверить, действительно ли надо играть в третьем периоде

Защитник сборной России Богдан Киселевич прокомментировал победу российской команды в матче за бронзовые медали со сборной Финляндии (5:3).

«Впечатления от чемпионата мира офигительные! Уровень каждого матча очень высокий. Нельзя зевать, надо играть в полном темпе все 60 минут. Это ещё вчера нас мучило, да и сегодня решили проверить, точно ли надо играть в третьем периоде. Если честно, то немного неприятно. Вчера проиграли сами себе, не вытерпели», — передаёт слова Киселевича корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.