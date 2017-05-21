Орлов: хорошо, что тренеры вовремя взяли тайм-аут. Это помогло успокоиться

Защитник сборной России Дмитрий Орлов прокомментировал победу российской команды в матче за бронзовые медали со сборной Финляндии (5:3).



«Ситуация в третьем периоде была похожа на ту, что случилась вчера в матче с Канадой. К счастью, тренеры вовремя взяли тайм-аут, мы отдохнули в этой паузе, успокоились и быстро смогли исправить ситуацию. Артемий Панарин провёл отличный турнир, сыграл успешно, хотя у нас много техничных хоккеистов. Удовлетворение есть, потому что мы выиграли бронзу, а самое главное – победили в последнем матче. Порадовали и себя, и родных, это самое главное. Досада от упущенного шанса, конечно, тоже присутствует. Ничего не поделаешь. Это была игра, на которую надо было выходить и выигрывать. Удаления сломали нам игру и вчера, и сегодня», — передаёт слова Киселевича корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Бронза, от которой грустно. Россия едва не подарила финнам медали ЧМ Сборная России, ведя к середине матча 4:0 у Финляндии, едва не упустила бронзовые медали ЧМ-2017. Однако довела дело до победы — 5:3.