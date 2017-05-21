Панарин: сегодня было близко к полной заднице, но Кучеров молодец

Форвард сборной России Артемий Панарин прокомментировал победу над командой Финляндии (5:3) в матче за бронзовые медали чемпионата мира.

«Единственное, что третий период сыграли не очень приятно. Нервозности было много, если бы Кучеров не забил важный гол, то непонятно, как бы всё повернулось. Валидольная игра получилась, здорово, что выиграли и уходим с позитивом. Расслабляем булки в третьих периодах, кратко и по делу. Как-то этого не нужно делать, но я не знаю как. Сегодня было близко к полной заднице, но Кучеров молодец.

Эта сборная отличалась духом внутри команды, каждый был готов играть за Россию, от этого обиднее, что этим годом не воспользовались, хотя был большой шанс сыграть хорошо, но не скажу, что бронза – это плохо. Понятно, что все говорят: «Для России есть только первое место». Медаль поедет к деду, у него целый мини-музей, он хранитель всего.

Мне понравилось с Кузей и Кучеровым играть, Кузнецову надо забивать голы, буду я на него сегодня ругаться», — передаёт слова Панарина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.