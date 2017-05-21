Знарок: давайте не будем говорить, кто кому привозил. У Белова травма бедра

Главный тренер сборной России Олег Знарок после победы (5:3) над Финляндией в матче за третье место на чемпионате мира — 2017 рассказал о травме капитана команды Антона Белова. Сборная России вновь завоевала бронзовые медали чемпионата мира. На ЧМ-2017 команда Знарка проиграла две встречи из десяти сыгранных.



«Давайте не будет говорить, кто кому привозил. У Белова травма задней поверхности бедра, он даже встать не мог. Правильно ли я поступил, назначив Белова капитаном? А вы считаете, нет? Вы, что ли, в команде находитесь?» — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Бронза, от которой грустно. Россия едва не подарила финнам медали ЧМ Сборная России, ведя к середине матча 4:0 у Финляндии, едва не упустила бронзовые медали ЧМ-2017. Однако довела дело до победы — 5:3.