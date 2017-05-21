Орлов, Панарин и Киселевич – лучшие в сборной России по игровому времени на ЧМ

Нападающий сборной России Артемий Панарин, защитники Дмитрий Орлов и Богдан Киселевич стали лучшими в российской команде на чемпионате мира — 2017 по среднему времени на площадке за игру на всём турнире. Орлов проводил в среднем на льду 18 минут и 53 секунды, Панарин 17 минут и 52 секунды, Киселевича 17 минут и 30 секунд.



Сборная России вновь завоевала бронзовые медали чемпионата мира. На ЧМ-2017 команда Знарка проиграла две встречи из десяти сыгранных, потерпев поражения в матчах со сборными США и Канады.

Бронза, от которой грустно. Россия едва не подарила финнам медали ЧМ Сборная России, ведя к середине матча 4:0 у Финляндии, едва не упустила бронзовые медали ЧМ-2017. Однако довела дело до победы — 5:3.