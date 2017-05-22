Артемий Панарин стал лучшим бомбардиром чемпионата мира — 2017

Нападающий сборной России Артемий Панарин стал лучшим бомбардиром чемпионата мира по хоккею 2017 года. Российский хоккеист в десяти матчах турнира сумел записать на свой счёт 17 (4+13) результативных баллов. Второе место в списке лучших бомбардиров занял ещё один россиянин — Никита Кучеров, набравший 15 (7+8) очков. Третье место с 14 очками делят швед Вильям Нюландер, россиянин Никита Гусев и канадец Натан Маккиннон.

Сборная России заняла третье место на чемпионате мира, обыграв в «бронзовом» матче команду Финляндии со счётом 5:3.