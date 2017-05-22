Сборная Швеции по буллитам обыграла Канаду, выиграв чемпионат мира — 2017

Сборная Швеции выиграла чемпионат мира по хоккею 2017 года, одержав победу над Канадой в буллитной серии финального матча, встреча завершилась со счётом 2:1. Шведская сборная выиграла ЧМ впервые с 2013 года.

На исходе второго периода Швеция вышла вперёд благодаря голу защитника Виктора Хедмана. На старте третьей 20-минутки Канада восстановила равновесие после заброшенной шайбы Райана О'Райлли. В овертайме ворота команд остались сухими, и всё решила буллитная серия, в которой сильнее оказались шведы. Победный бросок реализовал Оливер Экман-Ларссон.

В матче за бронзовые медали сборная России обыграла команду Финляндии со счётом 5:3.