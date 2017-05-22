Кучеров, Гусев и Нюландер стали лучшими снайперами чемпионата мира — 2017

Нападающие сборной России Никита Кучеров и Никита Гусев, а также форвард сборной Швеции Вильям Нюландер разделили звание лучшего снайпера чемпионата мира 2017 года. Каждый из них провёл на завершившемся турнире по 10 матчей и забил по 7 голов.

Сборная Швеции выиграла чемпионат мира, победив в финале Канаду в серии буллитов — 2:1. Сборная России заняла третье место на турнире, обыграв в «бронзовом» матче команду Финляндии со счётом 5:3.

Поверженные! Швеция вырвала золото чемпионата мира у Канады Точные броски Бекстрёма и Экман-Ларссона на буллитах помогли сборной Швеции выиграть чемпионат мира 2017 года.

Отметим, что шведская сборная выиграла ЧМ впервые с 2013 года.