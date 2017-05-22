Бекстрём: командная игра и мастерство Лундквиста помогли Швеции взять золото ЧМ

Нападающий сборной Швеции Никлас Бекстрём прокомментировал победу своей команды над сборной Канады по буллитам со счётом 2:1 в финале чемпионата мира.

«Потрясающие чувства. Наверное, я осознаю это только завтра, сейчас полон эмоций. Чемпионами нас сделала командная игра, потрясающая атмосфера в команде. Каждый бился за каждого. Ну и конечно мастерство Хенрика Лундквиста на буллитах. Хорошо, что мы выдержали натиск канадцев, не пропустили в овертайме, но ведь и сами могли забить. Да, в НХЛ плей-офф играется до первой шайбы в овертайме, но здесь другой регламент. Мы были подготовлены к буллитам. Всё отлично, с победой наших болельщиков», — передаёт слова Бекстрёма корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.