Сборная Швеции празднует победу на чемпионате мира — 2017

Национальная команда Швеции в финальном матче чемпионата мира — 2017 добилась победы над сборной Канады. Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 2:1 в пользу шведской сборной, которая выиграла ЧМ впервые с 2013 года.

На исходе второго периода Швеция вышла вперёд благодаря голу защитника Виктора Хедмана. На старте третьей 20-минутки Канада восстановила равновесие после заброшенной шайбы Райана О'Райлли. В овертайме ворота команд остались сухими, и всё решила буллитная серия, в которой сильнее оказались шведы.

«Чемпионат» предлагает вниманию своих читателей видео празднования победы игроками сборной Швеции.

Видеообзор матча можно посмотреть также на «Чемпионате».