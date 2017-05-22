Нордстрём: во время финала не нервничал, у сборной Швеции всё было под контролем

Нападающий сборной Швеции Юаким Нордстрём прокомментировал победу над сборной Канады по буллитам со счётом 2:1 в финале чемпионата мира — 2017.

«Пришло ли осознание того, что мы победили? Нет, совершенно. Турнир сложился для нас прекрасно. Что ещё могу сказать? Я не нервничал во время финального матча. Думаю, мы держали под контролем игру. Это был замечательный матч», — передаёт слова Нордстрёма корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Ранее сборная России обыграла сборную Финляндии со счётом 5:3 в матче за третье место.