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Сборная России вернулась с чемпионата мира — 2017 из Кёльна

22 мая 2017, понедельник. 05:20. Хоккей

Сборная России по хоккею вернулась в Москву с чемпионата мира, который проходил в Кёльне и Париже.

21 мая российская команда завоевала бронзовые медали, добившись победы над сборной Финляндии (5:3). 22 мая утром самолёт с командой приземлился в московском аэропорту Шереметьево.

Победителями чемпионата мира стали хоккеисты сборной Швеции, обыгравшие в финале сборную Канады (2:1 Б).

Панарин — лучший бомбардир ЧМ, у России — бронза, а Швеция выиграла золото
На чемпионате мира определились все призёры и бомбардиры, а также названы лучшие игроки.

Напомним, что голкипер сборной России Андрей Василевский признан лучшим вратарём чемпионата мира по хоккею — 2017, Артемий Панарин стал лучшим нападающим турнира.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России — Хоккей ЧМ-2017
Новости. Хоккей
22 мая 2017, понедельник
05:20 Сборная России вернулась с чемпионата мира — 2017 из Кёльна
04:16 Канада сохранила первое место в рейтинге IIHF, Россия — вторая, Швеция — третья
02:10 Купер: Швеция заслужила звание чемпионов мира, а мы проиграли только буллиты
02:06 Нордстрём: во время финала не нервничал, у сборной Швеции всё было под контролем
02:00 Самый странный костюм чемпионата мира и другие фото с финала Канада — Швеция
01:56 Грёнборг: это огромная победа для Швеции, в последние годы мы проигрывали в 1/4
01:49 Конечны: Канада провела хороший финал, но победить мог только один
01:46 Эдлер: для сборной Швеции всё сложилось удачно на чемпионате мира — 2017
01:46 Хедман: Бекстрём феноменален, забросил победный буллит для Швеции на ЧМ
01:35 Умарк: я люблю русских, шведов и уфимских фанатов, всем благодарен, спасибо!
01:34 Сборная Швеции празднует победу на чемпионате мира — 2017
01:31 Ли: надеюсь, выступление на ЧМ-2017 поможет поехать на Олимпиаду
01:29 Бекстрём: командная игра и мастерство Лундквиста помогли Швеции взять золото ЧМ
01:17 Кучеров, Гусев и Нюландер стали лучшими снайперами чемпионата мира — 2017
01:11 Нападающий сборной Швеции Нюландер признан самым ценным игроком ЧМ-2017
01:06 Василевский и Панарин вошли в символическую сборную ЧМ-2017
00:54 Василевский признан лучшим вратарём ЧМ-2017, Панарин — лучшим форвардом
00:50 «Питтсбург» разгромил «Оттаву», забросив семь шайб, счёт в серии стал 3-2
00:49 Сборная Швеции по буллитам обыграла Канаду, выиграв чемпионат мира — 2017
00:24 Чемпионат мира — 2017 в Кёльне и Париже стал вторым в истории по посещаемости
00:06 Артемий Панарин стал лучшим бомбардиром чемпионата мира — 2017
21 мая 2017, воскресенье
23:53 Третьяк: Знарок продолжит работу в команде, при нём сборная всегда при медалях
23:50 Финал ЧМ-2017 Канада — Швеция в Кёльне не собрал аншлаг
23:26 Макартур: недоработки в мелочах мешают «Оттаве», нужно над ними работать
22:55 Хагелин: этим ребятам из «Оттавы» нельзя давать ни одного шанса
22:25 Гецлаф: у «Анахайма» была возможность сыграть мощно и отправить понятный месседж
22:00 Лавиолетт: все игроки «Нэшвилла» сыграли бесстрашно и очень здорово
21:26 ЧМ-2017: стали известны составы сборных Швеции и Канады на финал турнира
21:16 Лица победы. Как игроки сборной России отреагировали на бронзовые медали ЧМ
21:00 Россия — Финляндия: видеообзор матча за бронзовые медали ЧМ-2017
20:53 Орлов, Панарин и Киселевич – лучшие в сборной России по игровому времени на ЧМ
20:37 Марьямяки: у сборной России отличная команда, мы гордимся местом в четвёрке
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