Сборная России вернулась с чемпионата мира — 2017 из Кёльна

Сборная России по хоккею вернулась в Москву с чемпионата мира, который проходил в Кёльне и Париже.

21 мая российская команда завоевала бронзовые медали, добившись победы над сборной Финляндии (5:3). 22 мая утром самолёт с командой приземлился в московском аэропорту Шереметьево.

Победителями чемпионата мира стали хоккеисты сборной Швеции, обыгравшие в финале сборную Канады (2:1 Б).

Панарин — лучший бомбардир ЧМ, у России — бронза, а Швеция выиграла золото На чемпионате мира определились все призёры и бомбардиры, а также названы лучшие игроки.

Напомним, что голкипер сборной России Андрей Василевский признан лучшим вратарём чемпионата мира по хоккею — 2017, Артемий Панарин стал лучшим нападающим турнира.