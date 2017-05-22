Киселевич: поражение от Канады — глупое, мы собрались и выиграли следующий матч

Защитник сборной России Богдан Киселевич поделился впечатлениями от прошедшего чемпионата мира, на котором национальная команда заняла третье место. В матче за бронзовые медали россияне обыграли финнов — 5:3.

«Нельзя сказать, что мы хорошо выполнили работу. Мы наиграли на то, на что наиграли. Всегда сложно играть, особенно в игре с канадцами, её было сложно переварить. Достаточно неприятное и глупое поражение, но мы собрались с духом и выиграли следующий матч», — передаёт слова Киселевича корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.