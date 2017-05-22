Телегин: у России была самая молодая команда после США, ребята бились за победу

Нападающий сборной России Иван Телегин рассказал о причинах поражения команды в полуфинале ЧМ от канадцев (2:4).

«В матче с Канадой у нас пошли удаления, и это привело к тому, что были голы в наши ворота. И потом уже мы не смогли перевернуть игру в другую сторону. Должны были выигрывать. У нас была практически самая молодая команда на турнире после американцев, все ребята бились за победу», — передаёт слова Телегина корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.

В матче за бронзовые медали ЧМ-2017 Россия обыграла Финляндию — 5:3.