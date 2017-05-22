Сорокин: о НХЛ не думаю, у меня ещё год контракта с ЦСКА

Голкипер сборной России и московского ЦСКА Илья Сорокин прокомментировал возможность своего отъезда в НХЛ и выступление команды на чемпионате мира.

«Нормально долетели, нормальные впечатления, хорошо, что взяли бронзу. Всегда хочется большего в плане результат. А вратарю хочется больше и играть, но то, что есть, то есть.

О НХЛ не думаю, ещё год контракта у меня. Олимпиада? Для начала нужно отдохнуть и восстановиться», – передаёт слова Сорокина корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.

В матче за бронзовые медали ЧМ-2017 Россия обыграла Финляндию — 5:3.