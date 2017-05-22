Гавриков: мы знаем, что Россия должна была играть в финале ЧМ-2017

Защитник сборной России Владислав Гавриков прокомментировал выступление команды на чемпионате мира, где команда Олега Знарка стала обладателем бронзовых наград. В полуфинале чемпионата мира 2017 года сборная России уступили Канаде со счётом 2:4. В матче за третье место россияне обыграли Финляндию — 5:3.

«Мы знаем, что должны были играть в финале. Сами в этом виноваты. Главное, что болельщики нас поддерживали.

Как здоровье? Потихоньку, всё нормально», — передаёт слова Гаврикова корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.