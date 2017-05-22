Канарейкин: самая большая проблема сборной России на ЧМ – потеря Мозякина

Бывший главный тренер омского «Авангарда»Фёдор Канарейкин поделился мнением об итогах ЧМ-2017 для сборной России. Команда Олега Знарка заняла третье место.



«Хочется сказать добрые слова об игре пары Андронов – Телегин. Они провели очень хороший турнир. Кучеров, конечно, Дадонов, Наместников также сыграли на уровне. Что касается Василевского, тот очень стабильно провёл матчи. Он и в «молодёжке» работал первым номером, и заставил в этом сезоне своей работой и отношением принять то, что он – первый номер «Тампы». И чемпионат он провёл на хорошем уровне. Порадовала пара Гавриков – Киселевич. Они добротно провели турнир. Очень качественный для них получился чемпионат. Если они останутся в России, то, безусловно, прибавят в следующем году.



Не понравилась психологическая неустойчивость. По тому, как всё складывалось в первых двух периодах, игра с Канадой могла закончиться с положительным для нас результатом. Но очень слабо провели третий период, и в игре с финнами была та же ситуация. Некоторые игроки провели не лучший чемпионат. Самая большая проблема, что у нас по ходу турнира выбыл настоящий капитан – Сергей Мозякин. Он и по авторитету, и по игре, и по индивидуальному мастерству был лидером команды. Потеря этого игрока была серьёзной», — сказал Канарейкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

«Утешительный приз? Вася, иди на…». Панарин вскипел после матча за бронзу Дадонов готовился к бронзе, Кучеров хвалил партнёров, Кузнецов не жаловался на судей, а Панарин был недоволен вопросом.