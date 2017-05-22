Вратарь «Питтсбурга» Мюррей сыграл на ноль во второй раз в плей-офф НХЛ

Голкипер «Питтсбург Пингвинз» Мэтт Мюррей не пропустил ни одной шайбы в пятом матче финала Восточной конференции розыгрыша Кубка Стэнли с «Оттавой Сенаторз» (7:0). Действующий обладатель Кубка Стэнли повёл в серии плей-офф Национальной хоккейной лиги со счётом 3-2.

22-летний канадcкий вратарь отразил все 25 бросков по своим воротам. Это его второй шат-аут в плей-офф за карьеру.

В истории «пингвинов» столько же у Йохана Хедберга и Рона Тагнатта, а больше только у Тома Баррассо (6) и Марка-Андре Флёри (10).