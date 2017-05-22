Буше: я вернул Андерсона в ворота, потому что это мой человек

Главный тренер «Оттавы» Ги Буше прокомментировал смены вратарей по ходу пятого матча серии финала Восточной конференции с «Питтсбург Пингвинз» (0:7, 2-3). В первом периоде при счёте 0:3 «Сенаторз» заменили Крэйга Андерсона на Майка Кондона. Через полторы минуты Андерсон вернулся на площадку после рекламной паузы и вскоре пропустил четвёртый гол. Начиная со второго периода место в воротах вновь занял Кондон.

«Я вернул Андерсона в ворота, потому что это мой человек. Я в нём полностью уверен и хочу, чтобы он это знал. Но затем я понял, что ему больше необязательно терпеть этот матч до конца», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.