Карлссон: «Оттава» не сыграла так, как должна была, это неприемлемо

Защитник «Оттавы Сенаторз» Эрик Карлссон прокомментировал разгромное поражение от «Питтсбург Пингвинз» (0:7) в пятом матче финальной серии Восточной конференции (2-3 в серии).

«Очевидно, всё складывалось не в нашу пользу, поэтому было принято решение урезать количество игроков на скамейке, чтобы лучше подготовиться к шестой игре. Со мной всё в порядке, это был тактический ход. Подобное случалось в серии с «Рейнджерс», так что мы знаем, как с этим справляться.

Психология остаётся прежней, поэтому необходимо как можно скорее перестроиться. Знаю, что так говорить неправильно, но уж лучше проиграть так, чем в овертайме. «Оттава» не сыграла так, как должны была, это абсолютно неприемлемо. Нет сомнений, что «Питтсбург» выглядел значительно лучше, они использовали свои моменты, и к этому особенно нечего добавить», — цитирует Карлссона официальный сайт НХЛ.