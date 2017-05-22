Плющев назвал отъезд игроков из КХЛ в НХЛ накануне ОИ стратегическим поражением

Бывший главный тренер сборной России, экс главный арбитр КХЛ Владимир Плющев порассуждал на тему отъезда игроков из КХЛ в НХЛ в олимпийский сезон.

«Мы получаем стратегическое поражение. И в СКА, базовом клубе сборной, и в стране в целом руководством уделяется хоккею огромное внимание — и тем не менее в первый же день чемпионата мира ведущий центрфорвард клуба и сборной Шипачёв фактически подписывает контракт с «Вегасом». Это был только первый тревожный звонок. Ну а затем та же история происходит с защитниками Антипиным из «Магнитки» и Мироновым из «Динамо», следующий, похоже, форвард Дадонов из того же СКА. Не ясна ситуация и с таким лидером СКА и сборной, как Ковальчук. Кстати, и прошлогодняя потеря Радулова тоже оказалась для сборной очень тяжёлой.

Здесь системный сбой, который мы обязаны анализировать — если, конечно, за полгода до Олимпиады хотим выбраться из кризиса. К Пхёнчхану наш хоккей вроде бы готовился последние три года — чтобы накануне главного турнира четырёхлетия, сделав ставку на чемпионат мира, не решить ни турнирной, ни подготовительной к Олимпиаде задачи, и потерять целый пласт ведущих игроков сборной. По факту теперь оказываемся в подвешенном состоянии. Вот такой печальный парадокс», — цитирует Плющева Russia-Hockey.