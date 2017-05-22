Салливан считает, что звено Бонино завело «Питтсбург»

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан оценил действия нового третьего звена команды, в котором играли Брайан Раст, Ник Бонино и Картер Роуни. Действующий обладатель Кубка Стэнли ведёт в финале Восточной конференции НХЛ с «Оттавой Сенаторз» со счётом 3-2.

«Мы пытаемся добиться определённого баланса. В каждом звене нам нужен игрок, который будет действовать по всей площадке, – от своих ворот до чужих. Тогда мы сможем показывать свою быструю игру. Получить такой заряд от третьего-четвёртого звеньев было крайне важно. Когда нам это удаётся, против нас очень сложно играть. А сегодня у нас забили семь разных игроков. Но звено Бонино стало катализатором этого. Они завели всю команду», – сказал Салливан.