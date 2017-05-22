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Роуни: «Питтсбург» играл хорошо, наше звено создало немало моментов

22 мая 2017, понедельник. 10:15. Хоккей

Форвард «Питтсбург Пингвинз» Картер Роуни прокомментировал разгромную победу над «Оттавой Сенаторз» (7:0) в пятом матче финальной серии Восточной конференции. Команда ведёт в серии со счётом 3-2, нападающий отдал 3 голевых паса.

«На мой взгляд, мы сегодня играли довольно хорошо. Наше звено создало немало моментов. Мне кажется, это было делом времени. Если продолжать делать всё правильно, то не только будут шансы, но и реализация придёт. Хотя сегодня и удача была на нашей стороне», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.

«Питтсбург» в 3-й раз выиграл в плей-офф со счётом 7:0, рекорд разгрома 8:0
Источник: NHL Сообщить об ошибке
Теги
Оттава Сенаторз Питтсбург Пингвинз
Новости. Хоккей
22 мая 2017, понедельник
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