Малкин доволен, что в ворота «Оттавы» «залетало всё», а «Питтсбург» поймал кураж

Форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин прокомментировал разгромную победу над «Оттавой Сенаторз» (7:0) в пятом матче финальной серии Восточной конференции розыгрыша Кубка Стэнли (3-2).

«Перед игрой мы планировали хорошо начать и забить первыми. Мы хотели сыграть в свой хоккей и контролировать ход встречи. Но так получилось, что сегодня был просто наш день. Мы забили четыре гола в первом периоде, после чего уверенно контролировали игру и довели её до победы. Важно, что сегодня все четыре звена внесли вклад в победу, и хорошо работало большинство. Удачный день для нас, что уж тут говорить.

Вообще, всё вышло так же, как в третьей игре, когда они вынесли нас 4:0 в первом периоде. Бывают такие дни, когда залетает всё. Мы поймали кураж, а когда эта команда играет на кураже, остановить её очень тяжело. Мы хорошо проанализировали прошлые матчи, изучили соперников и стали лучше понимать, как они действуют. Кроме того, мы выглядели отдохнувшими. Перед матчем тренер сделал акцент на необходимости в первые 10 минут сыграть строго, но при этом постараться забить.

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Я обошёл Ягра по матчам в плей-офф? Сколько я этого ждал! Вообще я за этим не особо следил. Хотя во время матча эту статистику показали на табло, стало приятно. Но, знаете, я уже 11-й сезон играю в НХЛ, в хорошей команде, и мы каждый год попадаем в плей-офф… Это является результатом как твоей работы, так и всей команды. Сегодня я делал обычные передачи, просто партнёры их реализовали. Сейчас главное – выполнять свою работу. О посторонних вещах в плей-офф я стараюсь не думать», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.