А. Медведев: бронза — большое достижение, тренеры сделают выводы

Член совета директоров СКА и КХЛ Александр Медведев подвёл итоги ЧМ-2017 для сборной России и оценил работу главного тренера Олега Знарка. Россияне заняли третье место на чемпионате мира.

«Выигрыш бронзовых медалей – это в любом случае большое достижение, но остался горький осадок в игре с канадцами, которую мы уверенно держали под своим контролем два периода. К сожалению, история с третьим валидольным периодом повторилась в матче за 3-е место с Финляндией. Но главное, что команда играла в интересный зрелищный хоккей, который приятно смотреть. Ребята не жалели себя. Может быть, сказался недостаток опыта, потому что у нас выступала самая молодая команда, наверное, за последнее десятилетие. Уверен, все эти ребята, где бы они ни играли, ещё приедут в сборную и будут выступать на ещё более высоком уровне.

Бронза, от которой грустно. Россия едва не подарила финнам медали ЧМ Сборная России, ведя к середине матча 4:0 у Финляндии, едва не упустила бронзовые медали ЧМ-2017. Однако довела дело до победы — 5:3.

Я думаю, что не время и не место поднимать тему смены главного тренера. Уверен, тренерский штаб сделает выводы и из поражений, и из побед. Есть над чем работать – это умение контролировать ход игры во время ведения в счёте, умение соблюдать дисциплину вне зависимости от того, какая минута встречи идёт, количество удалений было высоким, а это физически подкашивает команду. Хочу призвать всех болельщиков перестать сокрушаться по поводу чемпионата мира. Да, обидно, жалко, но как пел Высоцкий: «Обидно мне, досадно мне, ну ладно», — сказал Медведев.