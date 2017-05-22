Кросби: «Пингвинз» сами создали себе голевые моменты

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби прокомментировал победу над «Оттавой Сенаторз» (7:0) в пятом матче финальной серии Восточной конференции. Действующий обладатель Кубка Стэнли в настоящее время ведёт в серии плей-офф Национальной хоккейной лиги со счётом 3-2. Кросби отметил реализацию моментов.

«Питтсбург» разгромил «Оттаву», забросив семь шайб, счёт в серии стал 3-2

«Мы использовали свои шансы. Не думаю, что мы делали что-то по-другому. Сегодня нам удался хороший старт. Мы сами создали себе голевые моменты», — передаёт слова игрока официальный сайт Национальной хоккейной лиги.