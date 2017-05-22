Райан: все игроки «Оттавы» продемонстрировали ужасный хоккей

Нападающий «Оттавы Сенаторз» Бобби Райан подвёл итоги пятого матча финала Восточной конференции с «Питтсбург Пингвинз» (0:7, 2-3).

Карлссон: «Оттава» не сыграла так, как должна была, это неприемлемо

«Мы получили хороший урок от «Питтсбурга» на тему того, как надо играть в важнейшем матче финала конференции в НХЛ. Мы всё делали неправильно, а всё, что делал соперник, было практически идеально. «Пингвинз» были лучше во всех компонентах и добились заслуженной победы. Все игроки «Оттавы» продемонстрировали ужасный хоккей. Перед матчем мы сидели в раздевалке, и мне казалось, что все заряжены на борьбу. Из-за этого поражение смотрится ещё более обидным», — цитирует Райана официальный сайт НХЛ.