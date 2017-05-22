Бадюков: своей игрой на ЧМ Киселевич и Гавриков сделали заявку на Олимпиаду-2018

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков подвёл итоги ЧМ-2017 для сборной России.



«Я считаю, что наша сборная выступила успешно. Бронзовые медали – это стабильность. Понятно, что всем хочется первого места, но с североамериканцами у нас не получились игры. Как сказал Орлов, для нас это был хороший урок. Я думаю, что его надо будет обязательно проанализировать. Самое главное, что у нас создана хорошая команда на будущее. Хорошее впечатление оставила игра пары защитников Киселевич – Гавриков. Это заявка на Олимпиаду-2018. Мы не говорим сейчас о подготовке к Олимпиаде. Может быть, мы держим её в уме. Должен сказать, что эта пара и защитники в целом меня порадовали. У нас растёт новое поколение хороших оборонцев, Проворов в том числе, Гавриков. Это говорит о хорошей подготовке в клубах в том числе, что таких защитников много растёт.



Береглазов не пробился в состав, Любушкин – они имели шансы на то, чтобы выступить на ЧМ. Киселевич – это пример для остальных. У нас есть планомерное подключение хоккеистов, и мы двигаемся в нужном направлении», — сказал Бадюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

Киселевич и Гавриков стали самыми полезными игроками сборной России на ЧМ