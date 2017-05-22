Мюррей: «Питтсбургу» фактически не приходилось защищаться

Вратарь «Питтсбург Пингвинз» Мэттью Мюррей прокомментировал победу над «Оттавой Сенаторз» (7:0) в пятом матче финальной серии Восточной конференции. Действующий обладатель Кубка Стэнли в настоящее время ведёт в серии плей-офф Национальной хоккейной лиги со счётом 3-2.

«Питтсбург» разгромил «Оттаву», забросив семь шайб, счёт в серии стал 3-2

«Мы проделали отличную работу. В основном это получилось благодаря тому, что мы практически всё время контролировали шайбу, так что нам фактически не приходилось защищаться», — передаёт слова вратаря официальный сайт Национальной хоккейной лиги.