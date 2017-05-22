Террис: «Оттава» сыграла очень плохо во всех возможных аспектах хоккея

Нападающий «Оттавы Сенаторз» Кайл Террис подвёл итоги пятого матча финала Восточной конференции с «Питтсбург Пингвинз» (0:7, 2-3).

«Питтсбург» разгромил «Оттаву», забросив семь шайб, счёт в серии стал 3-2

«Это была паршивая игра. Такое случается, но, конечно, мы сыграли очень плохо во всех возможных аспектах хоккея. Сейчас необходимо побыстрее забыть это поражение, перегруппироваться и подойти к шестому матчу в боевой форме. Мы были готовы к пятому матчу, но не сумели выполнить план на игру», — передаёт слова игрока канадской команды официальный сайт Национальной хоккейной лиги.