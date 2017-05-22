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В Астане прошёл день канадского хоккея

22 мая 2017, понедельник. 14:38. Хоккей

21 мая на арене «Барыса» прошёл день канадского хоккея, посвящённый 150-летнему юбилею Канады, 25-летию канадско-казахстанских дипломатических отношений, а также 60-летию хоккея в Казахстане. В мероприятии приняли участие чрезвычайный и полномочный посол Канады в РК Шон Перри Стайл, первый заместитель премьер-министра РК, президент Казахстанской федерации хоккея Аскар Мамин, президент ХК «Барыс» Аскар Шопобаев, звёзды хоккея: Кен Драйден (Ken Dryden), Игорь Ларионов, Брайан Пропп, Сэмми Джо Смол (Sami Jo Small), Билли Бриджес (Billy Bridges), Сергей Немчинов и другие.

В начале праздника двери открыла экспозиция, половина которой рассказывает об истории казахстанского хоккея, а во второй были представлены оригинальные экспонаты, привезённые из «Зала хоккейной славы» в Торонто, в числе которых оказались и игровые свитера легендарных хоккеистов Казахстана. Гости праздника, болельщики и любители хоккея смогли продегустировать в холле арены традиционные канадские блинчики с кленовым сиропом. Далее болельщики могли посмотреть мастер-класс Игоря Ларионова, а также показательный матч между следж-хоккейной и женской командами.

В Астане прошёл день канадского хоккея

В Астане прошёл день канадского хоккея

Фото: ХК «Барыс»

Центральным событием дня канадского хоккея стала игра между командами Казахстана и Канады, которая завершился в серии послематчевых бросков со счётом 5:4 в пользу команды Казахстана. Победный буллит на счету Аскара Мамина.

Канада – Казахстан – 4:5 Б – (0:3; 2:1; 2:0; 0:1)

0:1 – Александр Высоцкий (Павел Цуканов)

0:2 – Ануар Садыкулов ШБ

0:3 – Владимир Кобылянский (Ерлан Сагадиев, Аскар Шопобаев)

0:4 – Галым Мамбеталиев (Аскар Мамин)

1:4 – Денис Марук (Роберт Крон, Гай Гитцел)

2:4 – Роберт Белонжэ (Шон Стайл)

3:4 – Райан Келли (Роберт Крон, Денис Марук)

4:4 – Игорь Ларионов ШБ

4:5 – Аскар Мамин Б

Вратари: Семи Джо Смол – Александр Колюжный.

Игроки вышли на лёд в специально выпущенных для этого мероприятия свитерах с надписью «Хоккей объединяет». Кубок «Наследие» был изготовлен к этому матчу. Его дизайн представляет собой симбиоз известных символов Казахстана и Канады, а 25 образов колосков пшеницы символизирую 25 успешных лет двустороннего сотрудничества стран. Уникальный трофей останется в Астане, и на него нанесут имена участников матча.

Источник: Официальный сайт ХК "Барыс" Сообщить об ошибке
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Новости. Хоккей
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