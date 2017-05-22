Защитник Лепистё стал игроком «Йокерита»

Бывший защитник «Салавата Юлаева» Сами Лепистё перешёл в «Йокерит». Об этом сообщает официальный сайт финского клуба Континентальной хоккейной лиги. Контракт между финским защитником и командой Континентальной хоккейной лиги подписан на один год с возможностью продления ещё на сезон.

В прошедшем сезоне Лепистё в 53 матчах регулярного чемпионата КХЛ набрал 31 (6+25) очко и добавил к ним ещё 3 (0+3) в 5 матчах розыгрыша Кубка Гагарина. Команды из Уфы и Хельсинки завершили выступление в плей-офф на стадии первого раунда.