Нападающие «Анахайма» Ракелль и Ивз пропустят 6-й матч серии с «Нэшвиллом»

Нападающие «Анахайм Дакс» Патрик Ивз и Рикард Ракелль не примут участия в шестом матче финальной серии Западной конференции розыгрыша Кубка Стэнли с «Нэшвилл Предаторз». Команда из Калифорнии уступает в серии плей-офф НХЛ со счётом 2-3.

Главный тренер «Дакс» Рэнди Карлайл сообщил, что оба хоккеиста не поехали с командой на ближайшую игру. У Ракелля травма верхней части тела, Ивз из-за повреждения не выходил на лёд с третьей игры серии во втором раунде.

Шестой матч между «Нэшвиллом» и «Анахаймом» состоится 23 мая и начнётся в 03:00 мск.