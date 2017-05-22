Панарин: спасибо всем за поддержку сборной России на чемпионате мира

Нападающий сборной России Артемий Панарин поблагодарил болельщиков за поддержку на чемпионате мира по хоккею 2017 года.

«Большое спасибо всем за поддержку нашей команды на ЧМ», — написал Панарин в своём «инстаграме».

Сборная России завоевала бронзовые медали, одержав победу над Финляндией в матче за третье место. Чемпионом мира стала Швеция.

Панарин стал лучшим бомбардиром турнира, набрав 17 (4+13) результативных баллов в десяти матчах. Кроме того, россиянин был признан лучшим нападающим мирового первенства и вошёл в символическую сборную.