Горак: Чехия не выиграла ЧМ, но на будущий год будет ещё одна попытка

Нападающий «Витязя» и сборной Чехии Роман Горак поделился впечатлениями от участия в чемпионате мира по хоккею 2017 года.

«Эмоции от дебютного чемпионата мира самые приятные и положительные! Я набрался огромного опыта и впечатлений. Мы встречались с самыми сильными сборными мира, это были колоссальные по напряжению матчи.

Поражение от России в четвертьфинале? Мы не могли сделать ничего лучше, чем получилось. Мы сделали всё для успеха. Да, было бы приятно выиграть золото. Но я не отчаиваюсь. На будущий год будет ещё одна попытка.

Признаться, пробиться в состав сборной Чехии непросто. Конкуренция очень высока. Всё-таки играть в Чехии в хоккей у нас умеют", — цитирует Горака пресс-служба «Витязя».