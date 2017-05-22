Биекса: «Анахайм» обернёт в свою пользу энергию болельщиков «Нэшвилла»

Нападающий «Анахайм Дакс» Кевин Биекса поделился ожиданиями от шестого матча финальной серии Западной конференции с «Нэшвилл Предаторз». Счёт в серии — 2-3 в пользу «хищников».

«Мы способны победить, это однозначно. Мы это доказывали. Сейчас мы прижаты к стене и столкнулись с трудностями. Но мы выйдем на лёд и сыграем уверенную выездную встречу. От трибун будет исходить энергия, они будут шумными. И это то, что мы ждём и обернём в свою пользу», — приводятся слова Биексы на официальном сайте лиги.