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Лепистё: рад вернуться в «Йокерит», это сильная команда

22 мая 2017, понедельник. 21:38. Хоккей

Защитник Сами Лепистё поделился впечатлениями от возвращения в «Йокерит», за который выступал с 2001 по 2007 год. Ранее стало известно, что игрок обороны заключил с «джокерами» однолетний контракт с возможностью продления ещё на один год.

«Кажется, 10 лет пролетели очень быстро. Я очень рад вернуться в команду. У „Йокерита“ очень хорошая организация, отличная арена и болельщики. В КХЛ было непросто играть с „Йокеритом“, эта команда всегда была сильной. С нетерпением жду нового сезона», — приводятся слова Лепистё на официальном сайте клуба.

Защитник Лепистё стал игроком «Йокерита»
Источник: Официальный сайт ХК "Йокерит" Сообщить об ошибке
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ХК Йокерит Сами Лепистё
Новости. Хоккей
22 мая 2017, понедельник
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