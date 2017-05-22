Лепистё: рад вернуться в «Йокерит», это сильная команда

Защитник Сами Лепистё поделился впечатлениями от возвращения в «Йокерит», за который выступал с 2001 по 2007 год. Ранее стало известно, что игрок обороны заключил с «джокерами» однолетний контракт с возможностью продления ещё на один год.

«Кажется, 10 лет пролетели очень быстро. Я очень рад вернуться в команду. У „Йокерита“ очень хорошая организация, отличная арена и болельщики. В КХЛ было непросто играть с „Йокеритом“, эта команда всегда была сильной. С нетерпением жду нового сезона», — приводятся слова Лепистё на официальном сайте клуба.