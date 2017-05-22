Лавиолетт: «Нэшвилл» понимает, что за право сделать следующий шаг нас ждёт битва

Главный тренер «Нэшвилл Предаторз» Питер Лавиолетт поделился ожиданиями от шестого матча финала Запада с «Анахайм Дакс» (3-2 в серии).

«Мы зашли по этой дороге уже достаточно далеко. Ребята понимают, что сулит нам следующий шаг, и понимают, какая битва ждёт нас за это право. Так что если кому-то такие мысли помогут с мотивацией, я не вижу в этом ничего плохого. Пусть думают о чём угодно, лишь бы это помогло им найти нужный настрой. Мы не самая опытная команда. У нас много молодёжи, но до сих пор они показывали себя только с самой лучшей стороны. Все знают, что стоит на кону. Перед вылетом мы провели короткое собрание — просто обсудили кое-какие нюансы. Парни будут готовы играть», — приводятся слова Лавиолетта на официальном сайте НХЛ.