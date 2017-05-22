Шири: я плохо играл, попадание в запас «Питтсбурга» было делом времени

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Конор Шири прокомментировал решение тренерского штаба убрать его из состава на пятый матч финала Востока с «Оттава Сенаторз». «Пингвины» выиграли со счётом 7:0, выйдя вперёд в серии — 3-2.

«Хочется помочь команде выиграть, но когда ты не показываешь всё, на что способен, такое случается. У меня случился спад, я не играл достаточно хорошо. То, что меня уберут из состава, было делом времени. Надеюсь, что смогу вернуться в состав.

Дело в психологии. Я перестал забивать, начал слишком много думать об этом и уходить от своей игры. Конечно, я расстроился, что не сыграл в пятом матче, но я должен быть готов, когда моё имя вновь назовут", — приводятся слова Шири на официальном сайте НХЛ.