В Швеции выпустили марку с Лундквистом и Нюландером в честь победы на ЧМ-2017

Почта Швеции выпустила новую марку в честь победы национальной команды на чемпионате мира по хоккею 2017 года. На марке запечатлён момент после финала со сборной Канады, когда нападающий Вильям Нюландер, празднуя победу, повалил с ног вратаря Хенрика Лундквиста.

Шведы одержали победу по буллитам со счётом 2:1 и выиграли первые золотые медали мирового первенства с 2013 года. По возвращении домой в Копенгаген команду встретила королевская семья, а также тысячи болельщиков.

Самолёты BBC, Королевский дворец и тысячи фанатов. Встреча чемпионов мира Сборная России вернулась домой, шведам устроили невероятный приём, а в КХЛ состоялось несколько интересных трансферов — в итогах дня.

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